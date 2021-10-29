مران الأهلي.. الشناوي يشارك.. ومحاضرة فنية لموسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - خاض فريق الأهلي، مساء اليوم الجمعة، مرانا ق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في الجيم، في إطار التحضيرات الخاصة بالمباراة القادمة.

وانتظم محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق في تدريبات حراس المرمى بالفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافى الشناوي من الإصابة بالمزق في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الليبي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وأدى الشناوي تدريبات قوية مع الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

ومن جانبه، عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة البنك الأهلي المقبلة.

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس الأول وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.