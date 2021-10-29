كارتيرون يعلن عن قائمة الزمالك لمباراة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الجمعة، ببرج العرب استعدادًا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وضمت قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

وكان الزمالك قد استهل مشوراه في النسخة الجارية من بطولة الدوري بالفوز بثنائية نظيفة أمام نظيره إنبي.