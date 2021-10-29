الارشيف / اخبار الرياضه

مدرب بايرن: الخسارة بخماسية أظهرت أننا بشر وليس آلات

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

توقع جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن يتخلص لاعبوه من آثار الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق في كأس ألمانيا يوم الأربعاء الماضي من خلال تحقيق فوز مقنع على يونيون برلين غدا السبت.

وتلقى بايرن أسوأ هزيمة له في الكأس والأكبر في آخر 43 عاما بالخسارة صفر / 5 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.

والآن يحل بايرن ضيفا على يونيون، صاحب المركز الخامس، والذي لم يخسر في آخر 21 مباراة على أرضه، ويهدف بايرن لاستعادة توازنه للبقاء على قمة جدول ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال ناجلسمان للصحفيين اليوم الجمعة :" لدينا طموح أن نصبح أبطالا يمكنهم استعادة توازنهم".

وأضاف :"نتائج مثل هذه يجب أن تكون واحدة فقط"، بينما أكد "لا تتخلص من مثل هذه المباريات بسهولة".

ولكن المدرب قال أيضا :" أولا وقبل أي شيء، هذه المباراة أظهرت أننا بشر ولسنا آلات".

وقال ناجلسمان أن على الأرجح لم تكن النتيجة لتتغير لو كان متواجدا في الملعب ولم يكن في العزل بعد إصابته بفيروس .

وقال إنه تحدث مع قادة الفريق ومسؤولي النادي وأنه سيجهز الفريق ليونيون عبر الفيديو قبل أن يأمل في العودة، بعد أن قضى اسبوعين في الحجر الصحي، عندما يواجه فريق بنفيكا في الاسبوع المقبل.

وعن مباراة يونيون قال ناجلسمان :" يجب أن نلعب بأقصى إمكانياتنا" من أجل أن تحقيق الفوز.

ويعلم يونيون، الذي تعادل مع بايرن 1/1 في مباراتي الموسم الماضي، على علم بما ينتظرهم في المباراة المقبلة.

وقال أورب فيشر مدرب يونيون :" المهمة صعبة. لا يوجد فرق إذا وصل بايرن إلينا ولديه بعض الغضب".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا