دورتموند يفتقد جهود تشان في مواجهة كولون.. وموكوكو ومالين بصدد العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

كشف ماركو روزه المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند اليوم الجمعة أن الفريق سيفتقد جهود المدافع إيمري تشان في المباريات المقبلة، بينما قد يكون يوسوفا موكوكو ودونيل مالين لائقين بالشكل الكافي للمشاركة في المباراة المقررة أمام كولون غدا السبت في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وقال روزه إن تشان يعاني من إصابة عضلية ليست خطيرة لكنها ستبعده عن الملاعب إلى ما بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقررة في منتصف نوفمبر المقبل.

ويتوقع عودة تشان خلال المباراة المقررة أمام شتوتجارت في 20 نوفمبر، بعد أن يغيب عن صفوف دورتموند في مباراة كولون والمباراة أمام أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا وكذلك المباراة التالية أمام لايبزج في الدوري الألماني.

ويحتل دورتموند المركز الثاني حاليا في الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونخ.

ولا يزال نجم الهجوم إرلينج هالاند يغيب عن صفوف دورتموند لكن روزه يمكنه الاستفادة مجددا من جهود موكوكو - 16 عاما- ويرجح عودة مالين أيضا، لكن الأمر يتوقف على مشاركة اللاعب في مران الفريق اليوم.

وقال روزه إن الفريق يتمتع بالثقة قبل المباراة أمام كولون الذي يقدم مستويات جيدة ويحتل المركز الثامن بجدول الدوري.

وأنهى :"لا نشعر بالقلق لكننا نستعد جيدا لمواجهة منافس جيد للغاية."