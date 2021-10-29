لعبة افتراضية لركوب الدراجات".. تعرف على راعي بيراميدز الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن نادي بيراميدز عن قميصه الثاني الجديد للموسم الحالي بعد ظهوره بالقميص الأساسي في مواجهته مع مصر المقاصة في افتتاح مبارياته ببطولة الدوري الممتاز .

قميص الفريق المصمم من شركة بوما ومستوحى من أهرامات الجيزة التي يحمل النادي اسمه وشعاره، حمل راعي جديد للفريق بعد نهاية عقده مع الراعي السابق "تيك توك".

والراعي الجديد هو عبارة عن تطبيق للعبة افتراضية لركوب الدراجات في المنزل مع متابعة أهداف التدريب واللياقة البدنية عبر الهاتف الذكي .

ورحب بيراميدز على حسابه الرسمي بالراعي الجديد دون الكشف عن مدة العقد أو قيمته المالية.

ويتابع الصفحة الخاصة بالتطبيقعلى موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك نحو 2000 شخص مقابل 171 متابع على موقع "تويتر".

ورعى بيراميدز في موسمه الأول شركة طيران الخطوط السعودية قبل بيع النادي إلي المستثمر الإماراتي سالم الشمسي.