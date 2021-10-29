موعد وكيفية مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد وكيفية مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي، والمقرر نقلها على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية الأولى.

اختارت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المعلق الرياضي رؤوف خليف للتعليق على مباراة ليفربول وبرايتون المقرر لها على ملعب آنفيلد روود بإدارة الحكم الانجليزي المخضرم مايك دين.

تنطلق مباراة ليفربول ضد برايتون في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:10 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستكون ثاني مباريات يوم السبت 30 أكتوبر في الجولة 10 من البريميرليج، بعد دقائق قليلة من انتهاء المباراة الافتتاحية للجولة بين ليستر سيتي وآرسنال على ملعب الأول «كينج باور».

تُنقل مباراة ليفربول وبرايتون على قنوات أخرى بخلاف قناة بي إن سبورتس، أمثال سبورت تي في 3 البرتغالية، وقناة Ziggo sport الهولندية على القمر Astra 3 A ، وقناة S sport التركية على القمر الصناعي Turksat 1 C، وقناة سوبر سبورت بريميرليج الجنوب أفريقية على القمر الصناعي Intelsat 17.

تعرض ليفربول للخسارة في آخر مواجهة له ضد برايتون على ملعب آنفيلد روود، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2021/2020، وانتهت بهدف دون رد سجله ستيفن ألزاتي.

وفي نفس الموسم، انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1/1، وشهد اللقاء إهدار نيال موباي لركلة جزاء في الدقيقة 20، وإلغاء هدفين لكل من محمد صلاح وساديو ماني بواسطة تقنية الفار، وجاء هدف تعادل برايتون عن طريق باسكال جروس في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، بعد 30 دقيقة من تسجيل ديوجو جوتا لهدف الريدز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 21 نقطة، ويُعد الفريق الوحيد في البريميرليج هذا الموسم الذي حافظ على سجله خال من الهزائم، لكنه تعادل 3 مرات أكثر بمرتين من تشيلسي المتصدر برصيد 22 نقطة.

وتصب كافة التوقعات في صالح ليفربول يوم غد، بسبب النتائج السلبية التي تعرض لها فريق برايتون خلال الأربع جولات الماضية، حيث تعادل مع كريستال بالاس وآرسنال ونوريتش سيتي، وخسر على ملعبه 4/1 أمام مانشستر سيتي، ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة، ويخسر البداية المثالية التي حققها تحت قيادة مدربه المميز «جرهام بوتير».