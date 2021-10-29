نتيجة مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري..الحذر الزائد يفسد القمة

نتيجة مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري..

نتيجة مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الجمعة 29 اكتوبر 2021، في الجولة الثانية من البطولة المحترفة الأولى.

غلب الحذر على كلا الفريقين في مستهل مشوارهما بمنافسات الدوري الجزائري موسم 2022/2021، مع تألق ملموس من حارس مرمى وفاق سطيف الذي تصدى لفرصتين خلال الشوط الأول من بينهم إنفراد صريح للاعب رضا بن سايح.

وحاول فريق شبيبة القبائل استغلال عامل الأرض، حيث أقيمت المباراة على ملعبه 1 نوفمبر 1954 بمدينة تيزي وزو، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، وكان الطرف الأكثر محاولة وتهديدًا للمرمى لكن دون تركيز كبير في التسديد والتمركز الصحيح داخل منطقة الجزاء من جانب مهاجميه.

واكتفى كل فريق بنقطة بعد التعادل 0/0، ليبقوا في المركزين العاشر والحادي عشر بفارق 5 نقاط عن نادي اتحاد بسكرة المتصدر برصيد 6 نقاط من مباراتين، وبفارق 3 نقاط عن نصر حسين داي ثاني جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 4 نقاط من تعادل مع اتحاد العاصمة وفوز على هلال شلغوم العيد.

ونقل بث مباشر قمة مباريات اليوم في الدوري الجزائري بين الوفاق والشبيبة JSK vs ESS عبر القناة الرياضية الجزائرية والقناة الرابعة الجزائرية الامازيغية، بالاضافة إلى الإذاعة الوطنية الجزائرية.

وتُعد مباراة اليوم هي الأولى بالنسبة للفريقين في الموسم الكروي الجديد بالجزائر 2022/2021، بسبب انشغالهما بالمشاركة في الأدوار التأهيلية ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال الأسبوعين الماضيين.

وانتهت آخر 5 مواجهات بين الفريقين، بفوز شبيبة القبائل مرتين بنفس النتيجة 1/صفر عام 2019، وفوز وفاق سطيف مرتين 1/صفر و3/1 خلال عام 2021، وانتهت مباراة بالتعادل السلبي في مارس 2020.

وكانت آخر مواجهة قبل مباراة اليوم قد انتهت بفوز وفاق سطيف على ملعب 1 نوفمبر 1954 بمدينة تيزي وزو بثلاثة أهداف سجلهم أمير لعيدوني وعبد المؤمن جابو ومنصف بقرار، ماقبل هدف للشبيبة سجله اللاعب ماسينيسا نزلة.