الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة العين وشباب الاهلي دبي في الدوري الاماراتي ادنوك يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة العين وشباب الاهلي دبي في الجولة الثامنة ببطولة الدوري الاماراتي ادنوك للمحترفين «دوري الخليج العربي الاماراتي»، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 29-10-2021.

تُسلط الانظار على استاد راشد بالجولة الثامنة في الدوري الاماراتي ادنوك، حين يحل العين ضيفًا ثقيلًا على شباب الاهلي دبي في مباراة هامة وحاسمة على قمة الترتيب.8

وسيدخل شباب الاهلي دبي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثمين في الجولة السابقة على حامل اللقب نادي «الجزيرة»، بريمونتادا مثيرة، فبعد أن تأخر في النتيجة بهدفٍ واحد، نجح في احراز هدفين وخطف الثلاث نقاط.

ويتواجد شباب الاهلي دبي في المركز الثالث بجدول الترتيب وفي رصيده 14 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الجزيرة الذي فاز على بني ياس ضمن الجولة الحالية، ويفصله 3 نقاط عن المتصدر وخصمه اليوم «العين».

في المقابل، يمر نادي العين بفترة جيدة تحت قيادة المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف، ولم يعرف حتى الآن مرارة الهزيمة في الدوري الاماراتي ادنوك هذا الموسم، بعدما حصد 5 انتصارات وتعادلين في أول 7 جولات.

وفاز العين في الجولة الماضية على الوصل بهدفين نظيفين، بعد أن تعادل في مباراتين متتاليتين، ورغم ذلك حافظ على صدارة الترتيب وفي رصيده 17 نقطة، وسجل لاعبوه 16 هدفًا، واهتزت شباكه 6 مرات.

وتاريخيًا، التقى الفريقين في 24 مباراة بدوري المحترفين الاماراتي، تمكن البنفسج من تحقيق الفوز 11 مرة، مقابل 7 مرات لفريق الفرسان، بينما سيطر التعادل على 6 لقاءات.

وتنطلق صافرة بداية مباراة العين وشباب الاهلي دبي اليوم من الحكم الاماراتي «أحمد سالم العليلي»، في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت الامارات.

وينقل بث مباشر مباراة العين وشباب الاهلي دبي على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي «فارس عوض»، بالإضافة إلى قناة دبي الرياضية بصوت المعلق الرياضي الاماراتي «عبد الله السعدي».

العين – شباب الاهلي دبي

استاد راشد بنادي شباب الاهلي دبي

الدوري الاماراتي (الجولة 8)

تشكيلة العين الاساسية اليوم: خالد عيسى – ايريك – كوامي – ياسين مرياح – بندر الأحبابي – أحمد برمان – يحيى نادر – كريستيان جوانكا – كايو كانيدو – لابا كودجو – سفيان رحيمي.

تشكيلة شباب الاهلي دبي اليوم: ماجد ناصر – محمد مرزوق – الكمالي – وليد عباس – عبدالله النقبي – حارب عبد الله – سعود عبد الرزاق المهيري – كارلوس إدواردو – أحمد نور – هيكل – يحيى الغساني.