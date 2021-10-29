جوارديولا: هذا رأيي في تولي تشافي تدريب برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه لا يشك أبدا في أن تشافي سيكون مدربا جيدا إذا تولى قيادة فريقه السابق برشلونة بعد إقالة الهولندي رونالد كومان هذا الأسبوع.



وأقال برشلونة كومان عقب الخسارة من رايو فايكانو يوم الأربعاء وعين سيرجي بارجوان مدربا مؤقتا بعد تصعيده من الفريق الرديف.

لكن المؤشرات تفيد بأن تشافي، الذي خاض مسيرة ناجحة خلال 17 عاما في برشلونة ويدرب السد القطري حاليا، سيتولى المنصب في أقرب فرصة.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: ”لا أعرف ما سيحدث لكنني متأكد من حدوثه آجلا أو عاجلا وحينها لن أشك أبدا في جاهزيته للمنصب“.

وأضاف غوارديولا الذي درب برشلونة بين 2008 و2012 وحصل على 14 لقبا وهو رقم قياسي للنادي الكتالوني ”يعرف تشابي الأجواء وهذا مهم جدا ولديه الشغف وأصبح أكثر خبرة الآن مقارنة بي حين توليت القيادة بعد تدريب الفريق الرديف“.

وتابع: ”يعرف كومان وسيرجي وتشافي وأنا أيضا أن النجاح يرتبط بكفاءة والتزام اللاعبين، لا يزال ينسى الناس، نحن مسؤولون عن كل شيء لكن تأثيرنا أقل بكثير مما يعتقد الناس“.