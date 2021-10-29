عادل المأمور يكشف كواليس مشادة نجله ومدرب فريق 2005 بالزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كشف عادل المأمور نجم حراسة مرمى فريق الزمالك السابق، كواليس المشادة التى حدثت بين نجله إسلام ومحمد رفاعى المدير الفنى لفريق الزمالك ومواليد 2005، خلال التدريب الذى أقيم مساء أمس الخميس.

وقال المأمور فى تصريحات لليوم السابع، إن نجله إسلام كان يتولى القيادة الفنية لفريق الزمالك 2005، وعندما تعرض الفريق للهزيمة من سموحة قام بتقديم استقالته وتم اسناد المهمة لمحمد رفاعى على أن يصبح إسلام مدرب مساعد فى الجهاز.

أضاف عادل المأمور إن محمد رفاعى استعان بأثنان مدربين فى الجهاز وتجاهل نجله، وعندما حضر - عادل المأمور- لمشاهدة تدريب الأمس، وجد نجله يجلس على الدكة دون القيام بأى أعمال.

تابع حديثه، إنه سأل نجله لماذا يجلس هكذا دون القيام بأى أعمال، فقال له إن المدرب يتجاهله ولا يكلفه بأى مهمة، فذهب عادل المأمور للتحدث مع محمد رفاعى ففوجئ بالحديث معه بطريقة غير لائقة مما دفع إسلام نجله للتدخل والتحدث مع المدرب بإن طريقته غير لائقة فى الحديث مع والده، أضاف المأمور: "محمد رفاعى تجاوز وقال إنه سينتظرنا بالخارج".

استطرد عادل المأمور حديثه إنه توجه ونجله على الفور للشئون القانونية بالنادى وقدم شكوى ضد المدير الفنى لفريق 2005.

مشادة بين مدربى فريق 2005 بالزمالك