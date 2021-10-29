شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أحمد فتوح لقائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد فتوح ظهير أيس الزمالك لقائمة الفريق التى عنها أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم ببرج العرب استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري ، وتضم القائمة كل من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.