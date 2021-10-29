شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 10 ألقاب تزين مسيرة الشواكيش فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نادي الترسانة أحد أقدم وأهم الأندية في مصر، رغم تواجده في دوري القسم الثاني منذ فترة طويلة، ويرجع تسمية فريق الترسانة بالشواكيش نظرا لخشونة لاعبى الفريق، والالتحامات فى المباريات مع لاعبى الفريق المنافس، وأطلق أحد النقاد الرياضيين فى فترة الستينيات اسم "الشاكوش" على فؤاد جودة، لاعب الفريق، نظراً لتداخله مع صالح سليم، لاعب الأهلى، خلال إحدى المباريات التى جمعت الفريقين، ما تسبب فى "كسر قدم" المايسترو، والتى غاب بسببها عن القلعة الحمراء لنهاية الموسم، وانتهى اللقاء بفوز الشواكيش بخماسية مقابل هدف.

واضطرت جماهير الأهلى للتوجه إلى ميت عقبة والبحث عن "الشاكوش" فؤاد جودة، لاعب الترسانة، ومن هنا ذاع صيت الشواكيش، وأصبح اللقب الملازم للترسانة سواء النادى أو اللاعبين.

يرجع تاريخ تأسيس النادي للعام 1921 على يد المايجور الانجليزي "سلاوتر" أول رئيس للنادي، وكان أول مقر له في منطقة أرض كابش برملة بولاق، ثم نقل للعجوزة، وأخيرا تم نقله لمقره الحالي بميت عقبة، تحديدا في عام 1958.

وكان السبب في إنشائه بالأساس هو خدمة موظفي الورش الأميرية للترسانة البحرية (وزارة الري حاليا)، لذلك تم تسميته بالترسانة، ولعل الفترة الأبرز في تاريخ النادي كانت فترة الستينات، حيث توج الفريق ببطولة الدوري للمرة الأولى والأخيرة في موسم 62\1963.