الامارات | طاقم تحكيم إماراتي يُدير نهائي دوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم إماراتي يُدير نهائي دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّنت لجنة الحكام بالاتحاد في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام دولي إماراتي لإدارة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2021 التي ستجمع فريقي الهلال السعودي و بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي ، وذلك يوم 23 نوفمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

ويضم الطاقم الدولي الإماراتي كل من: محمد عبدالله حسن ( حكم ساحة) محمد أحمد يوسف ( مساعد أول) حسن عبدالله المهري (مساعد ثانِ) عادل علي النقبي (حكماً رابعاً) أحمد سعيد الراشدي (حكماً خامساً) عمار علي الجنيبي ( حكم فيديو ) عمر محمد آل علي (حكم فيديو مساعد) .

من جهته، أكد سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة الحكام في بيان لاتحاد الكرة الإماراتي الجمعة: "إن اختيار لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم إماراتي لإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021 التي تجمع الهلال السعودي مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر المقبل دليل على السمعة المهنية الرائعة التي وصل إليها التحكيم الإماراتي"، مشيراً إلى أن "هذا الاختيار يأتي لثقة الاتحاد الآسيوي بالصافرة الإماراتية التي أثبتت نجاحها على الصُعد المحلية والقارية والدولية".

وقال : "إن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يولي قطاع التحكيم أهمية كبيرة , ويقدم دعماً لا محدوداً من أجل بناء قاعدة سليمة قادرة على تخريج أجيال جديدة من حكام الكرة ", مؤكداً أن قضاة الملاعب الإماراتيين حققوا نجاحات كبيرة في كل المباريات القارية والدولية التي أداروها, وتركوا بصمات إيجابية في كل الملاعب, منوها إلى أن لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم تعمل على توفير بيئة مناسبة لتطوير سلك التحكيم".

وعبر الشامسي عن ثقته الكبيرة بطاقم التحكيم الإماراتي الذي سيقود نهائي دوري أبطال آسيا 2021 لما يمتلكه من خبرات واسعة اكتسبها من التجارب المحلية والقارية والدولية السابقة.

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