الامارات | التشيكي مارتين والسويسرية أريان يتوجان ببطولة "هيرو دبي حتا" للدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن التشيكي مارتين والسويسرية أريان يتوجان ببطولة "هيرو دبي حتا" للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج التشيكي مارتين ستوسك والسويسرية آريان لوثي بلقب النسخة الثانية من سباق "هيرو دبي حتا"، أحد الجولات الثلاث من سلسلة بطولة "هيرو" العالمية للدراجات الهوائية الجبلية التي تعد أحد أهم بطولات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وأقيم تحت رعاية دبي القابضة وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي في وادي هاب بمنطقة حتا.

وشهدت هذه البطولة زيادة كبيرة في عدد المشاركين بنسبة 90% عن النسخة الماضية وذلك بفضل تزامنها مع فعاليات إكسبو 2020 الذي يجمع العالم في دبي تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل) حيث وصل عدد المتسابقين إلى أكثر من 700 دراج من مختلف الجنسيات.

وتوج أمين عام مجلس دبي، سعيد حارب، ورئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة الفائزين، بحضور خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي، ومحمد الكعبي من بلدية دبي، ومحمد موسى من مكتب زعبيل. وفاز مارتين ستوسك بالمركز الأول في فئة المحترفين بعد إنهائه السباق لمسافة 60 كيلومترًا في زمن 2:03:07 ساعة، وأريان عن فئة السيدات المحترفات في زمن 2:40:47 ساعة.

ويعد سباق هيرو دبي حتا هو السباق الوحيد للدراجات الهوائية الجبلية في منطقة الشرق الأوسط الذي ينظمه الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية بدبي ويتنافس فيه مشاركين من 41 دولة من مختلف قارات العالم، يخوضون فيه مغامرة لا تنسى بين جبال حتا.

وتنافس المشاركون في ثلاث فئات للرجال والسيدات هي: فئة المحترفين لمسافة 60 كيلومترًا، وفئة منتسبي الأندية والاتحادات لمسافتي 60 و18 كيلومترًا، وفئة الهواة لمسافتي 60 و18 كيلومترًا، ووصل المشاركين في فئة المحترفين أثناء السباق إلى ارتفاع 1600 متر عن سطح الأرض، كما شارك أكثر من 200 طفل في فئة الأطفال من عمر 4 إلى 14 سنة، حيث تنافس الأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات على مسار امتد لمسافة 600 متر، وتنافس الأطفال ما بين 7 إلى 11 سنة على مسار امتد لمسافة 1600 متر، فيما تنافس الأطفال من عمر 12 إلى 14 سنة على مسار امتد لمسافة 3200 متر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news