«برشلونة يتفاوض مع رضا عبدالعال لخلافة كومان!».. ونجم الأهلي والزمالك يرد: «الجميع يعلم تاريخي»

الشارقة - اميمة ياسر -

اعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء الماضي، عن إقالة الهولندي رونالد كومان، عقب الخسارة أمام فريق رايو فايكانو بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت العديد من التكهنات عن المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، أبرزها نجم الفريق السابق تشافي هيرنانديز، على الرغم من تعيين سيرجي بارخوان مدرباً مؤقتاً.

وحتى الآن، لم تحسم إدارة النادي الكتالوني الأمر، لتنتشر العديد من الأسماء، من بينها بشكل غير رسمي إسم رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملات "دون مزاح أو سخرية" عن تولي رضا عبد العال الإدارة الفنية لفريق برشلونة الإسباني خلفاً لكومان.

وتعليقاً على تلك الأنباء، قال رضا عبد العال، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، إن “كل ما يتردد غير صحيح ويبدو أنها حملة سخرية ولا أفضل هذه الطريقة، الجميع يعلم تاريخي ولكن لا أعرف لماذا يتم تداول مثل هذه الأخبار”.

وأكد عبدالعال أن تدريب أي نادي أوروبي أمر صعب للغاية للمديرين الفنيين المصريين، لافتاً إلى أن ذلك الأمر لم نراه من قبل، وأن معظم التجارب الإفريقية غير مرضية.

وقال نجم الأهلي والزمالك السابق: “برشلونة إيه اللي أدربها؟، احنا عارفين نمسك فريق في مصر لما نمسك في برشلونة، الناس بتهزر بس مش حابب الموضوع يزيد عن كده”.

وبسؤاله عن المفاوضات رد: “لا يوجد أحد سيفاوضني من برشلونة أو حتى سيلتفت لأي مدير فني مصري هذا غير متوقع وغير معقول”.