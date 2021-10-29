شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يدرس استبعاد باهر المحمدى وانقسام حول عودة أفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، استبعاد باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى من المعسكر المقبل لمباراتى انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم والمحدد لهما يومى 12 و16 نوفمبر المقبل، لاسباب فنية حيث لم يقدم اللاعب المستوى المنتظر منه سواء فى المعسكر الماضى فى مباراتى ليبيا، وكذلك فى مباراة الدورى أمام الأهلى فى الأسبوع الاول بالدورى.

فيما تسود حالة من الانقسام داخل المنتخب حول عودة محمد مجدى أفشة للمنتخب فى المعسكر المقبل، حيث يرب الجهاز المعاون لكيروش فى عودته خلال المعسكر المقبل، بينما يفضل كيروش تأجيل عودته لحين كأس العرب التى تقام فى قطر ديسمبر المقبل، بحيث يستطيع الخواجة الحكم على مستواه بشكل كبير فى ظل وجود بعض الملاحظات على مستواه من جانب كيروش.