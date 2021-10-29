شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يدرس استبعاد باهر المحمدى وانقسام حول عودة أفشة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، استبعاد باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى من المعسكر المقبل لمباراتى انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم والمحدد لهما يومى 12 و16 نوفمبر المقبل، لاسباب فنية حيث لم يقدم اللاعب المستوى المنتظر منه سواء فى المعسكر الماضى فى مباراتى ليبيا، وكذلك فى مباراة الدورى أمام الأهلى فى الأسبوع الاول بالدورى.
فيما تسود حالة من الانقسام داخل المنتخب حول عودة محمد مجدى أفشة للمنتخب فى المعسكر المقبل، حيث يرب الجهاز المعاون لكيروش فى عودته خلال المعسكر المقبل، بينما يفضل كيروش تأجيل عودته لحين كأس العرب التى تقام فى قطر ديسمبر المقبل، بحيث يستطيع الخواجة الحكم على مستواه بشكل كبير فى ظل وجود بعض الملاحظات على مستواه من جانب كيروش.
ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على اقامة مباراة مصر والجابون في ختام المجموعة الافريقية السادسة لتصفيات كأس العالم في الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر المقبل بدلا من التاسعة مساء 15 نوفمبر.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر اقامة المباراة بستاد الجيش ببرج العرب وطلب من الجهات الأمنية السماح خلالها بحضور 30 ألف مشجع.
ويحتل منتخب مصر حاليا المركز السادس أفريقيا بعد تصنيف الفيفا الأخير الذى أوقعه فى المركز الـ44 عالميا، بينما تحتل نيجيريا المركز الخامس أفريقيا والـ36 عالميا.
ورغم تقدم منتخب مصر4 مراكز، إلا أنه ظل في المركز السادس في قارة أفريقيا برصيد 1434.62 نقطة، خلف نيجيريا الخامس 1492.37، وقبل غانا السابع 1411.3 نقطة، وبناء على هذا التصنيف، يظل منتخب مصر في المستوى الثاني في قرعة الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في جميع المباريات المقبلة في التصفيات المونديالية، وكذلك بطولة كأس العرب رغم أنها غير مدرجة في الأجندة الدولية ولكن هذه المباريات يتم احتسابها فى التصنيف لكن بنقاط أقل من نظيرتها المدرجة فى الأجندة، وفى المقابل، يجب أن تتعثر نيجيريا فى مباراتيها أمام ليبيريا والرأس الأخضر فى تصفيات المونديال، حتى يصعد الفراعنة للمركز الخامس أفريقيا.
وخاض منتخب مصر مباراتين فى شهر أكتوبر الجارى أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 حيث حقق الفراعنة الفوز فى المباراتين بنتيجة 1/ 0 و3/ 0.