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تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الجولة الثانية للدوري

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح غداً السبت منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة مباراتين تجمع الاتحاد السكندرى مع فيوتشر على ستاد الإسكندرية ومباراة إنبى مع المقاولون العرب على ستاد بتروسبورت.

 

السبت

 

الاتحاد السكندرى & فيوتشر..5.30 عصراً على ستاد الإسكندرية 

انبى & المقاولون العرب..8 مساءاً على ستاد بتروسبورت

 

الاحد 

 

 

سيراميكا & الاسماعيلى..3 عصراً على ستاد المقاولون العرب

مصر المقاصة & الجونة..3 عصراً على ستاد الكلية الحربية 

طلائع الجيش & الزمالك..5.30 عصراً على ستاد برج العرب

فاركو& بيراميدز..5.30 عصراً على ستاد الاسكندرية

الاهلى & البنك الاهلى..8 مساءاً على ستاد الاهلى والسلام 
الاثنين 

 

المصرى البورسعيدى& سموحة..5.30 عصراً على ستاد برج العرب

الشرقية للدخان & غزل المحلة..8 مساءاً  على ستاد بتروسبورت

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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