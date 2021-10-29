شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الجولة الثانية للدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح غداً السبت منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة مباراتين تجمع الاتحاد السكندرى مع فيوتشر على ستاد الإسكندرية ومباراة إنبى مع المقاولون العرب على ستاد بتروسبورت.
السبت
الاتحاد السكندرى & فيوتشر..5.30 عصراً على ستاد الإسكندرية
انبى & المقاولون العرب..8 مساءاً على ستاد بتروسبورت
الاحد
سيراميكا & الاسماعيلى..3 عصراً على ستاد المقاولون العرب
مصر المقاصة & الجونة..3 عصراً على ستاد الكلية الحربية
طلائع الجيش & الزمالك..5.30 عصراً على ستاد برج العرب
فاركو& بيراميدز..5.30 عصراً على ستاد الاسكندرية
الاهلى & البنك الاهلى..8 مساءاً على ستاد الاهلى والسلام
الاثنين
الاثنين
المصرى البورسعيدى& سموحة..5.30 عصراً على ستاد برج العرب
الشرقية للدخان & غزل المحلة..8 مساءاً على ستاد بتروسبورت