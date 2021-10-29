شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تخفيف الحمل البدنى وظهور حارس مرمى جديد فى التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات قبل انطلاق التدريب الجماعي اليوم الجمعة، وتولى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران الجماعي.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين، وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري الخفيف حول الملعب قبل خوض التدريبات الفنية والخططية، وأدى اللاعبون فقرة ترفيهية.

وقام الجهاز الفني بتصعيد معاذ علاء الدين محمود حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2003 للمشاركة مع الرباعي محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية حراس مرمى الفريق الأول بالنادي تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب الحراس.

ويستعد الفريق للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب تدريب اليوم ببرج العرب استعدادا للقاء الطلائع.

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد "زيزو" وعمر السعيد.