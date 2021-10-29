شكرا لقرائتكم خبر عن "أخوك بيلعب دلوقتى "..ماذا قال نجوم الأهلى عن الشبه بين بيرسى تاو ومحمد عباس ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عباس نجم الاهلى الاسبق أن زملاؤه السابقين فوزى سكوتى وشريف عبد المنعم نجما القلعة الحمراء تحدثوا معه عن الشبه الذى يجمعه بالجنوب افريقى بيرسى تاو الوافد الجديد للأهلى ، وقال محمد عباس فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" بين شوطى مباراة الاهلى والاسماعيلى تلقيت اتصالا هاتفيا من فوزى سكوتى نجم الاهلى قالى ضاحكاً هو أنت أبوك سافر جنوب افريقيا قبل كده ..أخوك بيلعب دلوقتى مع الاهلى، وبعد المباراة كلمنى شريف عبد المنعم قالى الواد شبهك اوى ياعباس ..قولتله شبهى فى وشى بس لكن جسمى لأ".

وحالة من الدهشة أصابت جماهير الكرة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد رؤية الشبه الرهيب الذى يجمع الجنوب افريقى بيرسى تاو الوافد الجديد للنادى الاهلى وبين محمد عباس نجم القلعة الحمراء الاسبق فى الثمانيات ، وشارك بيرسي تاو للمرة الأولى مع الأهلي بشكل رسمي في مباراة الإسماعيلي أمس الأول ، الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري.

وسجل بيرسي تاو هدفين من أصل أربعة فاز بهم الأهلي على الأسماعيلي كما سجل اللاعب الجنوب أفريقي هدفاً ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل.

وحصد محمد عباس 5 بطولات مع الأهلى فى ثلاث سنوات، تنوعت بين الدورى الممتاز والبطولة الأفريقية وكأس مصر، كما أنه كان أحد الأسماء الأساسية التى ساهمت فى التتويج بأول بطولة أفريقية للنادى فى عام 1982 على حساب كوتوكو الغانى

محمد عباس الذي بزغ نجمه سريعًا مع النادي الأهلي في عمر الـ18 عام فقط، خاض مباراة ودية مع الفريق أمام ساوثهامبتون الإنجليزي في نهاية موسم 1978-1979، لينال خلالها إعجاب المجري ناندور هيديكوتي المدير الفني للفريق وقتها.