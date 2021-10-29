شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس إجراء تغييرات فى تشكيل الأهلي أمام البنك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء أكثر من تغيير على تشكيل الفريق في مباراة البنك الأهلي المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام ، في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

ولعب موسيماني بخطة 4/3/3 أمام الأسماعيلي في الجولة الأولى للدوري ببرج العرب والتى فاز فيها الأحمر برباعية نظيفة.

ولم يلعب الأهلي بمهاجم صريح أمام الاسماعيلي إذ لعب بتشكيل ، ضم كلاً من :على لطفي ، بدر بانون ، أيمن أشرف ، أكرم توفيق ، على معلول ، عمرو السولية ، آليو ديانج ، حمدي فتحي ، ميكيسوني ، محمد مجدي أفشة ، وبيرسي تاو.

لكن المدير الفني يرغب في إجراء تغيير أو أكثر في مباراة البنك حيث تتجه النيجة لإعادة محمد شريف للتشكيل الأساسي وهناك إحتمال أخر بأن يعود حسين الشحات للتشكيل على حساب ميكيسوني .

ومن المقرر أن يحسم المدير الفني الجدل حول تشكيل الأهلي لمباراة البنك خاصة وأن هناك من يرغب داخل الجهاز بالإعتماد على نفس التشكيل الذي خاض مباراة الإسماعيلي بعدما قدم هذا التشكيل عرضاً قوياً وفاز برباعية نظيفة.

ويغيب عن الاهلي في مباراة البنك لاعبه المالي آليو ديانج بعدما تعرض للطرد في مباراة الإسماعيلي .