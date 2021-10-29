شكرا لقرائتكم خبر عن أنس أسامة لاعب سلة الزمالك يستكمل علاجه بالخارج منتصف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يطير أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك إلى قطر منتصف الأسبوع المقبل لاستكمال علاجه من الإصابة التى يعانى منها منذ أغسطس الماضى.

وكان أنس تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر فى مباراة إفريقيا الوسطى في بطولة الأفرو باسكت .

وتعرض أنس أسامة لإلتحام قوي مع أحد لاعبي منتخب إفريقيا الوسطى سقط بعدها على أرض الملعب مصابًا في الكتف ليغادر أرضية الملعب دون استكمال اللقاء.

وكان من المقرر ان يخضع اللاعب لفترة معايشة مع نادى تورنتو الا أن الإصابة أجلت الأمر.

وتحمل نادى الزمالك تكاليف سفر اللاعب لاكمال العلاج فى ظل عدم رد اتحاد السلة على تحمل التكاليف خاصة وانه أصيب خلال المشاركة مع المنتخب.