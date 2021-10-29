شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف كواليس عقوبة كريم بامبو ومصير نتائج مباريات البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أفصح مسئولو اتحاد الكرة، عن كواليس قرار إيقاف كريم بامبو لاعب البنك الأهلي لمدة 3 شهور، بعد ثبوت تناوله مادة محظورة في دوار التخسيس الذي يحصل عليه.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن كريم بامبو ظهرت إيجابية عينته منذ شهر مايو الماضي، لكن لأن المادة التي يحصل عليها ضمن المواد المحددة، يحق للاعب قبول الإيقاف المؤقت لحين عقد جلسة استماع معه من عدمه.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن كريم بامبو رفض إيقافه المؤقت ومن ثم فإن إيقافه يبدأ بعد جلسة الاستماع وإبلاغه رسميًا بالقرار وهو سبب إعلان البنك الأهلي القرار أمس الخميس بعد 5 شهور من تاريخ ظهور نتيجة العينة.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن إيجابية عينة كريم بامبو لا تؤثر في نتيجة المباراة لأنه لاعب واحد فقط أما إذا ظهرت إيجابية عينة 3 لاعبين في الفريق الواحد تحتسب النتيجة لصالح المنافس.