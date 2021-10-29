شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطرح استفتاء لاختيار لاعب الأسبوع الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، استفتاء للجماهير عبر الصفحة الرسمية للرابطة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاختيار لاعب الجولة الأولى بالدورى المصرى الذى انطلق 25 أكتوبر الجارى.

وطرحت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية استفتاء للجماهير، تضمن " الأن جاء دور الجمهور.. من وجهة نظركم من هو لاعب الجولة الاولي من الدورى العام؟".



لاعب الجولة

من ناحية أخرى، استقرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة على إيقاف أليو ديانج لاعب الأهلى مباراة واحدة، بعد حصوله على الطرد فى مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الأسبوع الأول بالدورى.

وتلقى أليو ديانج لاعب الأهلى أول حالة طرد فى الدورى الجديد، وتحديدا فى مباراة فريقه ضد الإسماعيلى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة التى أقيمت على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستقرت لجنة المسابقات على القرار بعدما تأكدت من عدم تعمد ديانج إيذاء لاعب الإسماعيلى، عند حصوله على الإنذار الثانى، خاصة بعد تصريحات عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بأن اللاعب لم تكن قدمه "مفرودة" عند الالتحام بلاعب الإسماعيلى وبالتالى لا يوجد تعمد ولا يستحق الطرد المباشر.

الأهلى فاز على الإسماعيلى برباعية نظيفة فى افتتاح مشوار الفريقين بالدورى فى المواجهة التى جمعتهما فى برج العرب بالإسكندرية.