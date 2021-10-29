شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. افتتاح مهرجان كمال الاجسام واللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت اليوم فعاليات مهرجان كمال الاجسام واللياقة البدنية بمشاركة عدد كبير من الأبطال المصريين والعرب والأجانب .

ويمنح المهرجان الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط وافريقيا الفائزين من اللاعبين الهواة 9 بطاقات احتراف ويؤهل 4 لاعبين محترفين للمشاركة في مستر اولمبيا 2022 بالولايات المتحدة الامريكية.

وأقيم الافتتاح فى احد فنادق مدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يشهد المهرجان تكريم بيج رامى بطل مستر أولمبيا .

وكان بيج رامى قد تُوج بلقب مستر أولمبيا كأول مصرى وأفريقى وعربى، فى البطولة الأشهر والأقوى فى العالم عام 2020، وأهدى لاعب كمال الأجسام المصرى رامى السبيعي "بيج رامى" فوزه التاريخى بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، لجمهوره فى مصر والوطن العربي، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها.

وأقيمت نسخة مستر أولمبيا 2021 في أورلاندو بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من السابع إلى العاشر من أكتوبر الحالي.