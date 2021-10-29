شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحذر لاعبي المقاولون من انتفاضة إنبي بعد ثنائية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي الفريق، من الانتفاضة الكروية التي قد تشهدها مباراة غداً السبت أمام فريق إنبي، وذلك بعد تعرض الفريق البترولي للهزيمة في الجولة الأولى من الدوري العام، عقب خسارته أمام الزمالك بثنائية نظيفة.

وشدد النحاس على اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط أمام الفريق البترولي وعدم ترك المساحات الكافية التي يمكن للاعبي إنبي استغلالها خلال اللقاء المرتقب بالجولة الثانية من الدوري، خاصة وأن لاعبي إنبي قدموا أداءً مميزاً أمام الزمالك رغم الهزيمة.

ويدخل فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، معسكراً مغلقاً بالجبل الأخضر، استعداداً لمباراة إنبي، المقرر إقامتها غداً السبت ضمن منافسات الدولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، وكان النحاس قد راجع ثنائية الزمالك في إنبي بالجولة الأولى للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف بالفريق البترولي قبل اللقاء المرتقب.

وحقق المقاولون فوزاً ثميناً على الشرقية للخان بالجولة الأولى من الدوري بهدف نظيف ليحصد ذئاب الجبل أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

وجاءت مواعيد مباريات المقاولون العرب حتى الجولة الثامنة بالدوري كالتالي:

الأسبوع الثاني: إنبي أمام المقاولون، يوم السبت 30 أكتوبر، على ملعب استاد بتروسبورت، في الثامنة مساءً.

الأسبوع الثالث: المقاولون وطلائع الجيش، يوم الخميس 4 نوفمبر، على ملعب المقاولون العرب، في الخامسة والنصف مساءً.

الأسبوع الرابع: الأهلي والمقاولون يوم الجمعة 19 نوفمبر، على ملعب استاد الأهلي وي السلام في الثامنة مساءً.

الأسبوع الخامس: المقاولون والاسماعيلي، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، على ملعب استاد المقاولون العرب، في الخامسة والنصف مساءً.

الأسبوع السادس: البنك الأهلي والمقاولون، يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر، على ملعب استاد بتروسبورت في الثالثة عصراً.

الأسبوع السابع: المقاولون والزمالك، في الثامنة من مساء يوم الثلاثاء، 21 نوفمبر، على استاد بتروسبورت.

الأسبوع الثامن: سيراميكا والمقاولون، يوم الجمعة 24 ديسمبر، على استاد المقاولون العرب في الساعة الثالثة عصراً.