شكرا لقرائتكم خبر عن "فولة واتقسمت نصين"..بيرسى تاو يعيد محمد عباس لأذهان الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الدهشة أصابت جماهير الكرة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد رؤية الشبه الرهيب الذى يجمع الجنوب افريقى بيرسى تاو الوافد الجديد للنادى الاهلى وبين محمد عباس نجم القلعة الحمراء الاسبق فى الثمانيات ، وشارك بيرسي تاو للمرة الأولى مع الأهلي بشكل رسمي في مباراة الإسماعيلي أمس الأول ، الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري.

وسجل بيرسي تاو هدفين من أصل أربعة فاز بهم الأهلي على الأسماعيلي كما سجل اللاعب الجنوب أفريقي هدفاً ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل.

وحصد محمد عباس 5 بطولات مع الأهلى فى ثلاث سنوات، تنوعت بين الدورى الممتاز والبطولة الأفريقية وكأس مصر، كما أنه كان أحد الأسماء الأساسية التى ساهمت فى التتويج بأول بطولة أفريقية للنادى فى عام 1982 على حساب كوتوكو الغانى

محمد عباس الذي بزغ نجمه سريعًا مع النادي الأهلي في عمر الـ18 عام فقط، خاض مباراة ودية مع الفريق أمام ساوثهامبتون الإنجليزي في نهاية موسم 1978-1979، لينال خلالها إعجاب المجري ناندور هيديكوتي المدير الفني للفريق وقتها.