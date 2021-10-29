شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلحق محمد الشناوى بمباراة الأهلى والزمالك؟ 5 معلومات ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي على وجه الخصوص والكرة المصرية بصفة عامة موقف محمد لشناوي حارس مرمى المارد الأحمر من المشاركة في قمة الكرة المصرية يوم 5 نوفمبر المقبل في الدوري الممتاز.

ويؤدي محمد الشناوي حالياً برنامج تأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية ونطرح في التقرير التالي ، موقف محمد الشناوي من مباراة القمة المقبلة وإلى التفاصيل:

س: كيف يسير البرنامج العلاجي لمحمد الشناوي حالياً؟

ج: حسب تأكيدات الجهاز الطبي للأهلي فأن برنامج تأهيل محمد الشناوي يسير بشكل جيد وهناك استجابة سريعة وجيدة من الشناوي لهذا البرنامج وهو ما يؤكده بدأ الحارس مرحلة جديدة من العلاج وهي الجري حول الملعب.

س: ما هي طبيعة إصابة محمد الشناوي؟

ج: الشناوي تعرض للإصابة بتمزق في لعضلة الخلفية تعرض لها في مباراة مصر وليبيا الأخيرة بتصفيات مونديال 2022 بقطر.

س: ما هي المباريات التي غاب فيها الشناوي عن الأهلي بسبب الإصابة الأخيرة؟

ج: غاب الشناوي عن مباراتي الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب وغياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، واللتين إنتهتا بالتعادل 1/1 في النيجر ذهاباً وفوز الأهلي 6/1 في ملعب الأهلي والسلام إياباً ، كما غاب عن مباراة الإسماعيلي أمس الأول ، الأربعاء، ببرج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري التي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

س: متى يبدأ محمد الشناوي المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية؟

ج: وفقاً للمعلومات الواردة من الجهاز الطبي فأن محمد الشناوي سيكون جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب مباراة البنك الأهلي المقرر لها بعد غد ، الأحد، في الجولة الثانية لبطولة الدوري.

س: هل سيكون الشناوي جاهزاً للمشاركة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 5 نوفمبر المقبل؟

ج: إذا شارك الشناوي في التدريبات الجماعية عقب مباراة البنك الأهلي دون شكوى من آية آلام وظهر بشكل جيد فمن الوارد جداً أن يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة القمة.