شكرا لقرائتكم خبر عن 5 غيابات تحاصر الأهلى قبل مواجهة البنك بالجولة الثانية للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى لجهود خمسة لاعبين فى مباراته المقبلة أمام البنك الاهلى المقرر لها الثامنة مساء الاحد المقبل على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستمر غياب محمد الشناوى حارس مرمى الفريق بسبب معاناته من تمزق بالعضلة الخلفية وكذلك محمود متولى مدافع الفريق الذى يعانى من التهاب فى اوتار الركبة بجانب غياب وليد سليمان صانع العاب الفريق الذى يعانى من كدمة تسببت فى ارتجاج بالمخ بجانب صلاح محسن الذى يعانى من شرخ اجهادى فى مشطية القدم بالاضافة لغياب اليو ديانج لاعب خط الوسط بسبب الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء فى مواجهة الإسماعيلى بالجولة الاولى للمسابقة.

وحقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري ، سجل رباعية الأهلي ، على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".

وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري ويفتتح حسابه في الموسم الجديد في ليلة تألق بيرسي تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر ، كما تألق أحمد عبد القادر .