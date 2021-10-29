شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربى: نفسي أحكّم مباراة قمة ..ومفيش تجاوزات من اللعيّبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت الحكم الدولي شاهندة المغربى، إنها سعيدة للغاية بعد ظهورها مؤخرا فى مباريات الدورى الممتاز سواء فى الموسم الماضى أو الحالى، مؤكدة أن التجربة أثبتت مع الوقت أن العنصر النسائي قادر على إثبات وجوده فى المحافل الكبرى محليا ودوليا.

وظهرت شاهندة المغربى كحكم رابع فى مباراة المقاولون العرب وايسترن كومبانى فى الأسبوع الأول بالدورى العام هذا الموسم، كما سبق وظهرت كحكم رابع أيضا فى مباراة بيراميدز وإف سى مصر فى الدورى الماضى، كما سجلت الظهور الأول فى مباراة الاتحاد والنصر بكأس مصر.

وأوضحت المغربى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنها لا تجد فرقا بين الرجال والسيدات فى مجال التحكيم، وهى فى الملعب تكون مثل الرجل من حيث الجدية والتركيز واتخاذ القرارات السليمة وفرضها على الجميع"، معلقة :" فى البداية كان البعض ينظر لى بقلق أو سخرية عندما يعلم أن محكمة هى من يدير المباراة، ولكن بعد نهاية المباراة وتقديمى مستوى طيب تتحول السخرية إلى مدح وثناء وشكر وإشادة".

وتحدثت المغربى عن بدايتها ، قائلة :" بدأت مشوارى كلاعبة كرة قدم، ولعبت في أندية مثل سموحة والطيران ومصر للمقاصة، قبل أن أتجه للتحكيم عام 2014 وشاركت في البطولات المحلية من خلال مباريات القسم الثالث والثانى".

أضافت :" أشكر لجنة الحكام على ثقتها ودعمها لى، ودائما عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة يقول لنا أنتم مثل الرجال ولستن اقل منهم فى شئ، وستحصلون على فرصتكن كاملة".

وعن طموحاتها فى مجال التحكيم: قالت المغربى :"أحلامى كبيرة فى مجال التحكيم، وأتمنى مثلا أن أدير مباراة للأهلى أو الزمالك فى الدورى أو مباراة قمة بينهما لأنهما أكبر فريقين فى مصر ولهما شعبية كبيرة".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها لا تتعرض لتجاوزات من اللاعبين والمدربين فى المباريات فى ظل وجود احترام متبادل مع الجميع، ولكن فى حالة حدوث أى تجاوز فإنها لا تتردد فى اتخاذ القرارات الحاسمة وكذلك تسجيل أى واقعة تقريرها لرفعها للجنة الحكام واتحاد الكرة لاتخاذ القرارات اللازمة.