كاف يعلن بدء عملية بيع حقوق بطولاته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365":

افتتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" دعوة لتقديم عطاءات (ITT) لخدمات البث والتلفزيون للمضيف عبر أحداث مختارة في 2022 و2023 ، بما في ذلك الحدث الرئيسي، كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير 2022 حتى 6 فبراير 2022.

وستقام المباراة الافتتاحية يوم الأحد 9 يناير 2022 في ملعب أوليمبي المبني حديثًا في ياوندي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وستقام 52 مباراة عبر المدن الخمس (دوالا وياوندي وبافوسام وجاروا وليمبي) التي ستستضيف البطولة، كما ستقام المباراة النهائية في ملعب أوليمبي يوم الأحد 6 فبراير الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

وقال كاف في بيانه: "في حين أن الغالبية من حلول البث للمضيف المحلي موجودة بالفعل كجزء من اتفاقية واسعة بين كاف ولجنة التنظيم المحلية، فإن كاف يبحث عن شركاء لإكمال الخدمات عبر مجموعة من المجالات بما في ذلك إنتاج البث للمضيف ، وتوزيع الأقمار الصناعية ، والرسومات و خدمات تنسيق البث. يجوز للأطراف المهتمة تقديم عطاءات على جميع الخدمات المدرجة ، أو لمجرد مجالات خبرة خدمات محددة".

وأضاف: "ستسمح عملية المناقصة لكاف باختيار الشركات الأفضل لتحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي المتمثلة في توفير تغطية عالمية المستوى للبطولة وتقديم تجربة مشاهدة عالية الجودة للجماهير في إفريقيا والعالم".

وأنهى كاف بيانه: "يمكن للشركات أو المؤسسات الإعلامية الراغبة في المشاركة في عمليات المناقصة أن تطلب ITT عبر البريد الإلكتروني، ويجب استلام الطلبات المقدمة إلى كاف بحلول الساعة 12:00 بتوقيت مصر يوم الاثنين 15 نوفمبر 2021".

الأحداث التي تشملها عملية بيع الحقوق:

كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 (البطولة النهائية)

بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2022 (البطولة النهائية)

كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2022 (البطولة النهائية)

كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2022 (البطولة النهائية)

كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2023

كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2023

دوري أبطال أفريقيا 2021-22

دوري أبطال أفريقيا 2022-23

كأس الكونفيدرالية 2021-22

كأس الكونفيدرالية 2022-23

كأس السوبر 2022

كأس السوبر 2023

دوري أبطال السيدات 2022 (البطولة النهائية)

تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023