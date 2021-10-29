الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الهلال والاهلي في الجولة العاشرة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 29-10-2021.

يستضيف الاهلي نظيره الهلال على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في مباراة هامة ونارية ضمن الجولة العاشرة بدوري المحترفين، حيث سيسعى فيها الطرفين لإقتناص الثلاث نقاط.

ويتفوق الهلال على مستضيفه «الاهلي» في المواجهات المباشرة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك حينما يحل ضيفًا عليه، إذ فاز في 4 مناسبات من آخر 13 جمعتهما، بينما انتصر الراقي في 3، وسيطر التعادل على 6 مواجهات.

والتقى الفريقين في 4 مباريات بشكلٍ خاص على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بدوري المحترفين السعودي، فاز الزعيم مرتين، مقابل مرة واحدة لفريق أهلي جدة، وانتهى لقاء وحيد بالتعادل.

وسيتطلع الهلال لمواصلة تفوقه على الراقي من أجل الاقتراب أكثر من صدارة ترتيب الدوري السعودي 2021/2022، والتي يتواجد فيها نادي الاتحاد برصيد 20 نقطة، من 10 مباريات.

وجمع الهلال 15 نقطة من 7 مباريات خاضها حتى الآن في المسابقة المحلية، فاز في 4، وتعادل 3 مرات، وسجل لاعبوه 12 هدفًا، واهتزت شباكه 8 مرات، ويمتلك مباراتان مؤجلتان، الأولى أمام الفيحاء في الجولة الرابعة، والثانية مع النصر في الجولة الثامنة.

في المقابل، سيبحث النادي الاهلي عن الثأر من خسارته المريرة أمام الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في آخر لقاء جمعهما في الدوري السعودي، ضمن الجولة 28 بالموسم الماضي على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وسيدخل الاهلي مواجهة الهلال بمعنويات مرتفعة بعد أن نجح في تحقيق أول انتصار له هذا الموسم في الدوري السعودي بالجولة الثامنة على حساب الاتفاق بنتيجة (4-0)، قبل أن ينتصر ايضًا على الطائي (2-1) في الجولة الماضية.

ويتواجد أهلي جدة في المركز الثامن بجدول الترتيب وفي رصيده 11 نقطة، جمعها من 5 تعادلات متتالية، وانتصارين، بينما خسر في مباراتين، واحرز لاعبوه 12 هدفًا، ودخل مرماه 11.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والاهلي اليوم من الحكم السعودي «محمد الهويش»، في تمام الساعة 16:50 بتوقيت جرينيتش، 18:50 بتوقيت مصر، 19:50 بتوقيت السعودية.

وتُنقل المباراة في بث مباشر على قناة شركة الرياضة السعودية 1 SSC، بتقنية HD، وSD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4، بصوت المعلق «فهد الدريبي».