الان بث مباشر | مشاهدة مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل بـ الدوري الجزائري يلا شوت

الان بث مباشر | مشاهدة مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الجمعة 29 اكتوبر 2021، في الجولة الثانية من المسابقة.

تنطلق مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل على ملعب 1 نوفمبر 1954 بمدينة تيزي وزو، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بالتوقيت المحلي، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وينقل بث مباشر قمة مباريات اليوم في الدوري الجزائري بين الوفاق والشبيبة JSK vs ESS عبر القناة الرياضية الجزائرية والقناة الرابعة الجزائرية الامازيغية، بالاضافة إلى الإذاعة الوطنية الجزائرية، وموقع ميركاتو العربي.

وتُعد مباراة اليوم هي الأولى بالنسبة للفريقين في الموسم الكروي الجديد بالجزائر 2022/2021، بسبب انشغالهما بالمشاركة في الأدوار التأهيلية ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال الأسبوعين الماضيين.

وانتهت آخر 5 مواجهات بين الفريقين، بفوز شبيبة القبائل مرتين بنفس النتيجة 1/صفر عام 2019، وفوز وفاق سطيف مرتين 1/صفر و3/1 خلال عام 2021، وانتهت مباراة بالتعادل السلبي في مارس 2020.

وكانت آخر مواجهة انتهت بفوز وفاق سطيف على ملعب 1 نوفمبر 1954 بمدينة تيزي وزو بثلاثة أهداف سجلهم أمير لعيدوني وعبد المؤمن جابو ومنصف بقرار، ماقبل هدف للشبيبة سجله اللاعب ماسينيسا نزلة.

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