الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الرائد والباطن في الدوري السعودي يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الرائد والباطن في الجولة العاشرة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الجمعة 29-10-2021.

يستضيف الرائد نظيره الباطن على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مباراة هامة للفريقين بالجولة العاشرة، إذ يتطلع صاحب الأرض استعادة نغمة الانتصارات، بينما يطمح الضيف لمواصلتها.

ولم يعرف الرائد طعم الانتصار في آخر 4 مباريات خاضها بمسابقة الدوري السعودي، تعادل مرة واحدة، وتلقى 3 هزائم متتالية، آخرها في الجولة الماضية أمام الهلال بعد مباراة مثيرة انتهت بنتيجة (3-2).

ويتواجد الرائد في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي وفي رصيده 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات، وتعادلين، بينما خسر في 4 مناسبات، وسجل لاعبوه 13 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة.

في المقابل، عاد الباطن إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية على حساب الفيحاء، بعد أن ظل 6 جولات دون تحقيق أي فوز، تعادل في 3 لقاءات، وخسر في مثلها.

ويقبع الباطن في المركز 14 بجدول ترتيب برصيد 9 نقاط، حصدها من انتصارين، و3 تعادل، بينما تذوق طعم الخسارة في 4 مناسبات، واحرز لاعبوه 7 اهداف فقط، وتلقت شباكه 11.

الجدير بالذكر أن آخر 5 مباريات جمعت الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين، فاز الرائد في 3 مناسبات متتالية، بينما انتصر الباطن في مباراتي الموسم الماضي في الدور الأول والثاني.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الرائد والباطن اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في تمام الساعة 16:50 بتوقيت جرينيتش، 18:50 بتوقيت مصر، 19:50 بتوقيت السعودية.

وتُنقل في بث مباشر على قناة شركة الرياضة السعودية SSC 5، بتقنية HD، وSD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4، بصوت المعلق «محمد الخامسي».