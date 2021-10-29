الامارات | محمد صلاح وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد مكة.. أتمت 6 أعوام (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد مكة.. أتمت 6 أعوام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعيد ميلاد ابنته مكة، التى أتمت 6 أعوام، في منزلهم.

وظهر صلاح وزوجته وابنتاه مكة وكيان، في الصور التي نشرها على صفحته في «إنستغرام» اليوم الجمعة، وهم يحتفلون بعيد ميلاد مكة.

وقام بتزيين المنزل بالزينة والبالونات ابتهاجا بهذه المناسبة، كما ظهر في صورة أخرى وهو يهدي ابنته الزهور.

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