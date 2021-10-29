الامارات | ختام مميز للنسخة العربية من بطولة "محاربي الإمارات".. وتتويج هادي الحسيني

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مميز للنسخة العربية من بطولة "محاربي الإمارات".. وتتويج هادي الحسيني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، والشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الفائزين في ختام النسخة العربية الخامسة من بطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت مساء أمس، بصالة أرينا جوجيتسو في العاصمة أبوظبي، وحظيت بمشاركة كبيرة ضمت 22 مقاتلاً، خاضوا 11 نزالاً قوياً، مثلت سهرة رائعة للجمهور لتؤكد بذلك مكانة البطولة والنجاحات التي ظلت تحققها.

وحضر البطولة أيضا، عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والاتحاد الآسيوي والنائب الأول رئيس الاتحاد الدولي، وكريس براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، والامريكي خافيير مينديز مدرب البطل المعتزل حبيب نور محمدوف، وباسل الشاعر رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي والكيك بوكسنغ، وطارق المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسنغ أمين عام الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وتوج الهاشمي، الإماراتي هادي عمر الحسيني بلقب وزن الذبابة، بعد بتغلبه على المصري حسن عبدالحافظ، وخطف الأضواء بأداء رائع محققا فوزه الثالث على التوالي، كما شارك في تتويج الفائزين كل من فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومنصور الظاهري عضو اتحاد الجوجيتسو. وفاز اللبناني يوسف غرايري بالنزال الرئيسي على منافسه العراقي حسين سالم في وزن الريشة بقرار الحكام، ونجحت الأردنية منى فتوحي في تحقيق أول انتصاراته بالتغلب على الأردنية لينا فياض بقرار الحكام.

وقال فؤاد درويش في تصريح صحافي: الحضور المميز الذي شهدته النسخة العربية من البطولة من قبل المسؤولين والضيوف من خارج الإمارات يجسد ثقة الجميع في بطولة محاربي الإمارات وفي قدرتها تعزيز وتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة والعالم. وتابع درويش: البطولة أصبحت محط الأنظار لعدد من المهتمين في هذه الرياضة، ولأول مرة تنقل أحداث البطولة على تلفزيون فايت باث يو اف سي الذي يصل أكثر من 100 بلد، وحرصنا من خلال الحدث على إعطاء الفرصة لشباب عرب لإبراز مواهبهم".

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