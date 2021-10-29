شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف عن قميصه الثانى.. مستوحى من الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادي بيراميدز عن قميصه الثاني للموسم الجديد بعدما سبق وأعلن عن قميصه الأساسي خلال الأيام الماضية، وظهر لأول مرة به في مواجهة نادي مصر المقاصة في إطار الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وجاء القميص الثاني لبيراميدز باللون الأبيض بالكامل، بينما القميص الأساسي باللون الكحلي، على أن يظهر في المرحلة المقبلة خلال مسيرة الفريق المحلية والأفريقية، وجاء تصميم القميص مستوحى من أهرامات الجيزة.

ويستعد بيراميدز للسفر صباح السبت إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراته أمام فاركو في الجولة الثانية للدوري والمحدد لها الخامسة والنصف من مساء الأحد على استاد الإسكندرية.