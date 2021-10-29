شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..هنا المهندس لاعبة الكيك بوكسينج: بحب هبة مجدى ونفسى أكون دكتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى هنا المهندس لاعبة الكيك بوكسينج بنادى سموحة والتى شاركت فى عدد كبير من البطولات وتتألق أيضا من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الرسم

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

البرجر

من نجمك المفضل ؟

كريم عبد العزيز

من مطربك المفضل ؟

تامر حسنى

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

دكتورة أسنان





لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

بتجاهل تماما

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

هبة مجدى

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رياضى طبعا

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

لا طبعا لانى بحب لعبتى جدا