الارشيف / اخبار الرياضه

برة الملعب..هنا المهندس لاعبة الكيك بوكسينج: بحب هبة مجدى ونفسى أكون دكتورة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..هنا المهندس لاعبة الكيك بوكسينج: بحب هبة مجدى ونفسى أكون دكتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى هنا المهندس  لاعبة الكيك بوكسينج بنادى سموحة والتى شاركت فى عدد كبير من البطولات وتتألق أيضا من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

IMG-20211029-WA0004
 

 

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الرسم 

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

البرجر

 

من نجمك المفضل ؟

كريم عبد العزيز 

 

من مطربك المفضل ؟

تامر حسنى 

 

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى  أيه ؟

دكتورة أسنان

 

 

IMG-20211029-WA0005
 

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

بتجاهل تماما 

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى  مثلها ؟

هبة مجدى 

 

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال 

 

 

IMG-20211029-WA0003

 

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رياضى طبعا

 

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

لا طبعا لانى بحب لعبتى جدا

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا