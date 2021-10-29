بعد إقالة كومان.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل عقد تشافي مع برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة إسبانية عن تفاصيل عقد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مع برشلونة، حيث من المتوقع تعيينه خلال أيام في منصب المدير الفني.

وذكرت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، أن تشافي (41 عاماً) سيوقع عقداً مع برشلونة حتى يونيو 2024.

وقالت الصحيفة إن تشافي سيبقى مع نادي السد القطري حتى 30 أكتوبر الجاري على الأقل، عقب مواجهة السد أمام الأهلي، وهو ما وافق عليه مسئولو النادي الكتالوني.

وأشارت إلى أن تشافي لن يقود برشلونة أمام ديبورتيفو آلافيس في الدوري الإسباني أو دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، وستكون مباراته الأولى كمدرب لبرشلونة يوم 6 نوفمبر أمام سيلتا فيجو على ملعب ”بالايدوس“ في الليجا.

الأربعاء الماضي، أعلن برشلونة عن إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان، بعد ساعات قليلة من الخسارة أمام رايو فاليكانو بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، والتي جاءت بعد أيام من السقوط 1/2 أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، على ملعب كامب نو، يوم 24 أكتوبر.

وخسر برشلونة آخر أربع مباريات كلاسيكو أمام ريال مدريد، وكان كومان مدرباً لبرشلونة في الثلاث الأخيرة منها، حيث خسر مع البلوجرانا أمام ريال مدريد 1/2 و1/3 و1/2.

وأمس الخميس، أعلن برشلونة تعيين سيرجي بارخوان مدرباً مؤقتاً، لحين تعيين مدرب جديد.

وأفاد موقع ”transfermarkt“، بأن كومان أدار 67 مباراة لبرشلونة منذ تعيينه، في أغسطس 2020، حيث حقق الفريق معه 40 فوزًا، وتعادل 11 مرة، في حين خسر 16 مرة، ونال معه لقب كأس ملك إسبانيا، الموسم الماضي.

ووفقاً للموقع فقد لعب تشافي مع برشلونة 767 مباراة، وهو ثاني أكثر لاعب مشاركة في تاريخ النادي بعد ميسي الذي خاض 778 مباراة، وسجل تشافي لبرشلونة 85 هدفا وقدم 185 تمريرة حاسمة.

وحصد تشافي مع برشلونة 27 لقباً بواقع 8 في الدوري الإسباني، و8 في كأس السوبر الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس إسبانيا، ولقبين في كل من كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وانتقل تشافي إلى السد القطري صيف العام 2015، وظل معه إلى أن اعتزل صيف 2019، حيث تولى تدريب الفريق بعد اعتزاله، وقاده في 89 مباراة.

يشار إلى أن برشلونة يحتل حالياً المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني وحصد 15 نقطة من 10 مباريات، علما أنه حقق فوزا وحيدا في أول ثلاث مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.