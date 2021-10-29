شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن عن قمصان الموسم الجديد ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف نادي الاتحاد السكندري عن قمصان الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد والذي انطلق قبل أيام، وعاد اللون الأخضر الكامل ليزين القميص الأساسي للفريق، فيما جاء القميص الاحتياطي باللون الأبيض.

ولعب الاتحاد السكندري طوال الموسم الماضي بنفس القمصان التي تعاقد عليها في موسم 2019/2020 بسبب أزمة مع الشركة المُكلفّة بتوفير الزي الرياضي للفريق.

ويواجه الاتحاد السكندرى فريق فيوتشر فى الخامسة والنصف مساء غدا السبت ، باحثا على أول فوز له في الدورى بعد التعادل في المواجهة الأولى أمام سموحة بأربعة أهداف لكلا الفريقين، فى المباراة التي شهدت ريمونتادا تاريخية لأبناء زعيم الثغر.

جاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وفوزى الحناوى برأسية متقنة في الدقيقة 73، وسعيدو سيمبورى من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، ومابولولو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.