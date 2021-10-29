شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستكشف البنك الأهلى ضمن خطة "إنهاء العقدة" الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، من محللى الأداء بجهازه بدء رحلة استكشاف البنك الاهلى بمشاهدة مباراته بالجولة الاولى لمسابقة الدوري والتى فاز بها على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته فى الثامنة مساء الاحد المقبل على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى موسيمانى لتحقيق أول انتصار للأهلى على فريق البنك الاهلى لاسيما أن الفريق الذى يخوض ثانى مواسمه بالدوري الممتاز أستطاع أن يخطف أربع نقاط من المارد الاحمر بالموسم الماضى بعدما أجبر الاهلى على التعادل معه ذهاباً وإياباً ليكون أحد أسباب خسارة المارد الاحمر لبطولة الدوري.

ويواصل فريق الكرة بالاهلي استعداداته لمباراة البنك الاهلي المقرر لها بعد غد، الأحد، في الجولة الثانية لبطولة الدوري حيث يتدرب الفريق عصر اليوم بعدما خاض مرانا خفيفا صباح أمس على أن يتدرب اليوم وغداً عصراً استعداداً لمباراة البنك التى يتطلع فيها المارد الأحمر للفوز .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، في أولى مواجهاته ببطولة الدوري الممتاز.