شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة بين محامي فرج عامر ومجاهد فى مركز التحكيم والشرطة تنهى الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشبت مشادة كبيرة في مركز التحكيم والتسوية صباح اليوم الجمعة ، بين محامي فرج عامر رئيس نادي سموحة ومنافسه محمد مجاهد المرشح علي مقعد رئاسة النادي السكندرى، مما دعى محامي محمد مجاهد باستدعاء الشرطة لاثبات حالة وقامت بفض المشادة التي كادت أن تصل حد التشابك بالأيدي .

وكانت هناك عدد من القضايا بين فرج عامر ومحمد مجاهد خلال الفترة الماضية في مركز التحكيم والتسوية مما تسبب في إقصاء الاخير من السباق الانتخابي إلا أنه تمكن من العودة للانتخابات بحكم من القضاء الإداري لوكن تم استبعاده مرة اخري وتقام الانتخابات حاليا بدون ادراج اسمه في كشوف الانتخابات رغم ان هناك حكم في مركز التسوية بايقاف الانتخابات لخطأ في الدعوة للجمعية العمومية ولكن تم استشكال من جانب فرج عامر .