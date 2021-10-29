شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة بين محامي فرج عامر ومجاهد فى مركز التحكيم والشرطة تنهى الأزمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
نشبت مشادة كبيرة في مركز التحكيم والتسوية صباح اليوم الجمعة ، بين محامي فرج عامر رئيس نادي سموحة ومنافسه محمد مجاهد المرشح علي مقعد رئاسة النادي السكندرى، مما دعى محامي محمد مجاهد باستدعاء الشرطة لاثبات حالة وقامت بفض المشادة التي كادت أن تصل حد التشابك بالأيدي .
وكانت هناك عدد من القضايا بين فرج عامر ومحمد مجاهد خلال الفترة الماضية في مركز التحكيم والتسوية مما تسبب في إقصاء الاخير من السباق الانتخابي إلا أنه تمكن من العودة للانتخابات بحكم من القضاء الإداري لوكن تم استبعاده مرة اخري وتقام الانتخابات حاليا بدون ادراج اسمه في كشوف الانتخابات رغم ان هناك حكم في مركز التسوية بايقاف الانتخابات لخطأ في الدعوة للجمعية العمومية ولكن تم استشكال من جانب فرج عامر .
ويتنافس على منصب نائب الرئيس احمد مصطفى احمد سعيد ، طارق عبد الوكيل، عمر خميس ، مصطفى كامل ، نادر محمود ، هيثم يوسف.
وفى العضوية احمد رجب محمد، احمد عبد الحميد عجلان، احمد فاروق السيد ، احمد فتحى محمود، احمد فوزى محمد، احمد مأمون ميتو ، أسامة رمضان عبيد ، أسامة محمد رفعت نعمان ، اسلام فتحى عبد المنعم ، أشرف فاروق محمد ، أكرم ابراهيم ، امين حسنى ، ايمان خيرت ، ايمان صلاح ، ايمن شاكر ، إيهاب محمود مهدى، حمادة ثابت ، حمزة فؤاد، خالد عبد العظيم ، داليا محمد على، دعاء عز الرجال ، رامى ابراهيم، رجائي محمد عزت، ريهام عبد الرحمن ، ساهر عبد العزيز ، سعيد محمد مختار، طارق حسن عبد الرحمن ، عزة احمد عريضة ، على السيد على ، عمر عبد العزيز، ماجد موسى، محمد ابراهيم خميس ، محمد أسامة، محمد حسن على ، محمد عاطف ابو زيد، محمد على سعد ، و محمد على عبد الصمد ، محمد محمد نمر ، محمد محمود حسن، مروة شوقى، مروة محمد الهادى، مصطفى الدسوقي، ملكة عبد الرازق ، ممدوح سالم ، ندير محمد محفوظ ، نرمين السعيد، نزار عاصم، هويدا احمد منصور
يخص منصب العضوية تحت السن فترشح كل من أحمد سيد احمد ، احمد هاشم عبدالسلام، إسلام محمود ، ماهينور سامح ، مروان ابراهيم ، مصطفى احمد غريب ، مصطفى حسن .