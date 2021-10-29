شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حسين الشحات يروى حكايته مع "لعنة العارضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف حسين الشحات، نجم الأهلي، واقعة مثيرة في تجربته مع الساحرة المستديرة قبل إنتقاله للأهلي وتحديداً حينما كان لاعباً مع فريق مصر المقاصة.

وقال الشحات خلال تصريحات تلفزيونية سابقة: في أول موسم لي مع المقاصة كنت أعاني من سوء حظ غريب ، موضحاً أنه كان يجتهد ويؤدي ما عليه في التدريبات والمباريات لكن العارضة كانت دائماً تتصدى لتسديداته.

وتابع:مع كل مباراة كانت العارضة تتصدى لتصويبة أو أكثر لي، واستمر الأمر في عدة مباريات إلى أن شعرت بحالة من الدهشة بسبب استمرار هذه اللعنة كثيراً.