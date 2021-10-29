بالفيديو.. بيراميدز يكشف عن قميصه الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف نادي بيراميدز عن قميصه الثاني للموسم الجديد بعدما سبق وأعلن عن قميصه الأساسي خلال الأيام الماضية.

وجاء القميص الثاني لبيراميدز باللون الأبيض بالكامل، بينما القميص الأساسي باللون الكحلي، على أن يظهر في المرحلة المقبلة خلال مسيرة الفريق المحلية والأفريقية.

وظهر بيراميدز لأول مرة بقميصه الأساسي الجديد في مواجهة نادي مصر المقاصة في إطار الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

يذكر أن شركة "بوما" العالمية صممت القميص الرئيسي لنادي بيراميدز خصيصا مستوحى من أهرامات الجيزة.