"أدوية برد وتخسيس واتهام باطل" .. تعرف على أغرب حالات تناول المنشطات في الملاعب المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

فتحت واقعة تناول كريم بامبو جناح البنك الأهلي لمواد محظورة صفحة جديدة من تناول الرياضيين للمنشطات وأعاد إلى الأذهان بعض الوقائع المحلية والتى اثارت جدلاً واسعاً.

وأعلن كريم حسن شحاته مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، إيقاف كريم بامبو مهاجم الفريق بسبب تناول مادة محظورة في دواء "تخسيس" حصل عليه رغبة منه في تخفيض وزنه بعد زيادته بسبب الإصابة التي تعرض لها الموسم الموسم الماضي.

وتعد مركبات أدوية التخسيس والعقاقير المثبطة للجهاز العصبي ومدرات البول والمنشطات الهيرمونية البناءة والعقاقير المنبهة للجهاز العصبي والكورتوزينيات من المواد المحظور على الرياضى تناولها بحسب تعليمات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا " .

وتحذر "وادا " من تناول الرياضيين للمنشطات حيث اثبتت جميع الدراسات العلمية التي قام بها الباحثون والاطباء والعلماء ، ان المنشطات لها اضرار صحية خطيرة على صحة الانسان خاصة الرياضيين منهم وتكون سببا للوفاة في بعض الاحيان ، ورغم ان هناك بعض الايجابيات للمنشطات في رفع القدرة البدنية والتحسين الوظيفي وتحقيق بعض الانجازات الرياضية ، الا ان السلبيات التي تنعكس على صحة الرياضي اكبر من اي انجاز يمكن ان يحققه خلال مسيرته الرياضية .

وتورط لاعبون محليون في تناول المنشطات قبل كريم بامبو وأبرزهم :

أمير عزمي مجاهد

قص أمير عزمى مجاهد لاعب الزمالك السابق شريط تناول لاعبى كرة القدم المصريين للمنشطات حيث أثبتت الاختبارات التي أجريت على عينة أخذت من عزمي بعد مباراة مصر امام اليابان التى أقيمت في الخامس من ديسمبر 2003 في بطولة كأس العالم للشباب التي استضافتها دبي تعاطيه عقار منشط محظور "الناندرولون" وعوقب ناشىء الزمالك السابق بالايقاف لمدة 14 شهر وصدرت ضده ايضا غرامة قيمتها15 الف فرنك سويسري .

عمرو سماكة

وكان عمرو سماكة صانع ألعاب الأهلى السابق والذى لعب فى نفس المرحلة السنية لأمير عزمى مجاهد هو اللاعب المصرى الثانى الذى ثبت تناوله للمنشطات حيث قرر الإتحاد الأفريقى لكرة القدم ايقاف سماكة لمدة ستة شهور مع تغريمه مبلغ 10 ألاف دولار بعد النتيجة الإيجابية للعينة التي اخذت من اللاعب عقب انتهاء مباراة الاهلي مع شبيبة القبائل في مباراة اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2006 ثم استغناء الأهلى عنه.

حسام غالى "البرىء"

يمتلك حسام غالى لاعب الأهلى السابق والمرشح لعضوية مجلس إدراته أكبر قصة مع المنشطات حيث تم إتهام اللاعب اثناء إحترافه فى النصر السعودى بتناول المنشطات بعد ما ظهرت نتيجة العينة التى أخذت من اللاعب وتم تحليلها فى معمل بماليزيا أنها إيجابية.

ووكل اللاعب الدولى المصرى محامى دولى وقام بالعديد من الإجراءات وطلب إجراء فحص لعينة ثانية فى المانيا على حسابه الشخصى وأثبتت العينة الثانية أن اللاعب برىء من تناول المنشطات بعد معاناة طويلة.

وتسبب غالى فى إغلاق المعمل الذى أدانه حيث قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "منظمة الوادا " شطب اعتماد معمل فحص ومكافحة المنشطات بماليزيا بسبب مخالفة المعمل للمعايير الدولية فى 17 عينة للكشف عن المنشطات.

أحمد صبحي

نجم إنبي السابق وأحد ضحايا المنشطات حيث تم إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر في عام 2011 بعد عينه حصلت عليها لجنة الكشف عن المنشطات عقب مباراة نهائي كأس مصر بين الفريق البترولي والزمالك مما أدي إلى استبعاده من منتخب مصر الأوليمبي قبل انطلاق أولمبياد لندن بعد ثبوت تناولخ لمادة محظورة تناولها في مضاد حيوي عن طريق الخطأ على حد قوله.

إبراهيم حسن

نجم بيراميدز كان حالة الأخيرة والشبيهة بحالة صبحي حيث تعرض اللاعب لنزلة برد وحصل على عقار بعلاجه دون الرجوع للطبيب ليثبت كشف المنشطات الذي خضع له عقب مباراة فريقه أمام حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي النسخة قبل الماضية من كأس الكونفدرالية الأفريقية ،تناوله اموحد محظورة ليقرر الكاف إيقافه لمدة عامين منهم 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ، بشرط ألا يتناول هذه المواد طول هذه المدة.