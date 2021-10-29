مستحقات مالية بالملايين تلاحق الزمالك في شهر أكتوبر (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

صُدم مجلس إدارة نادي الزمالك خلال شهر أكتوبر الجاري بعدد من المستحقات المالية لقضايا ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

نستعرض خلال السطور التالية أبرز المستحقات المالية التي برزت خلال شهر أكتوبر:

خالد أبوطيب

وغرم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الزمالك مبلغ 2.7 مليون يورو بسبب شكوى لاعبه المغربي السابق خالد بوطيب.

وذكر مصدر لـ"يلا كورة" أن لجنة فض المنازعات في "فيفا" قامت بتغريم الزمالك 2.7 مليون يورو قيمة مستحقات متأخرة لصالح اللاعب بالإضافة إلى قيمة المتبقي من عقده قبل أن يرحل، لمزيد من التفاصيل.

محمد إبراهيم

أعلن نصر عزام، محامي نادي الزمالك، عبر تصريحات إذاعية، ضرورة سداد الغرامة الموقعة ضدهم لصالح نادي مارتيميو البرتغالي بعد انتقال لاعبهم الأسبق محمد إبراهيم صفوف مصر المقاصة بمبلغ أقل من مليون يورو ليتجنب النادي توقيع أي عقوبة جديدة عليه.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قد أيّدت حكم غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص مستحقات نادي ماريتيمو لدى الزمالك والتي تبلغ مليون يورو.

شيكابالا

وأعلن حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك وكذلك نصر عزام، محامي النادي في تصريحات تليفزيونية وإذاعية لهما، عملهما على التوصل لاتفاق مع نادي سبوتينج لشبونة بخصوص العقوبة الموقعة لصالحه بسبب اللاعب الحالي للقلعة البيضاء، محمود عبدالرزاق "شيكابالا"، لمزيد من التفاصيل.