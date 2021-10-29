بالمستندات .. بدء العملية الانتخابية فى سموحة رغم قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

بدأت العملية الانتخابية لنادي سموحة في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعى لاختيار مجلس إدارة جديد على الرغم من قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإيقافها.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سموحة على "الفيس بوك" صوراً لتوافد الاعضاء بكثافة على المقر الانتخابي بالنادي للادلاء بأصواتهم في انتخابات النادي وتوافد موظفي الشباب والرياضة و السادة المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية .

ونشر النادي بياناً مقتضباً في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة قال فيه إنه ولا صحة على الإطلاق لاي قرار بتأجيلها والنادي جاهز لاستقبال الاعضاء .

وقال محمد فرج عامر رئيس النادي والمرشح للرئاسة في الانتخابات الحالية عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تعليقاً على قرار إيقاف الانتخابات "الانتخابات في موعدها اليوم التاسعة صباحا في نادي سموحة".

من جهته قال منافسه محمد مجاهد إنه حصل على حكم بإيقاف الانتخابات بشكل مؤقت حتى إدارجه على قوائم المرشحين بعد حصوله على حكم من القضاء الإداري بعودته وحكم أخر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي باستبعاد رئيس مجلس إدارة النادي الحالي وعدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين.