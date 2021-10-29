سويلم يكشف تطورات عقوبة شيكابالا والحكم الأقرب للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أنه لن يتم إلغاء عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك بإيقافه لثماني مباريات، مشيرا إلى أن الصافرة الأجنبية هي الأقرب لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وقال سويلم في تصريحات هاتفية لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TEN": "خلال السبع سنوات التي تواجدت خلالهم في اتحاد الكرة لم يؤخذ بقرارات مركز التسوية والتحكيم، بل المحكمة الدولية وفقا للائحة".

وأضاف: "لم يتم عرض الحكم الصدارة من مركز التسوية والتحكيم على الرابطة ولا يوجد أي تدخل من الرابطة، وعندما تم عرضه على اتحاد الكرة لم يتم الأخذ بها".

وتابع: "بالتالي لا يوجد إلغاء لعقوبة شيكابالا، وإذا كان الزمالك يرغب في اللجوء إلى درجة تقاضي أخرى بشأن العقوبة فعليه اللجوء إلى المحكمة الدولية لأنها المنوطة بالفصل".

وأكد: "مركز التسوية والتحكيم يحتاج لإعادة صياغة وأن يكون تابع للدولة لتكون قراراته ملزمة للوسط الرياضي، والرابطة لا علاقة لها بالأحكام الصادرة من جانب اتحاد الكرة".

وتطرق سويلم للحديث عن الإدارة التحكيمية لمباراة القمة المقبلة في الجولة الثالثة من الدوري العام، قائلا: "الاتجاه الأقرب هو الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي في مباراة القمة".

وتابع: "نريد الحفاظ على حكام مصر لأنهم الأفضل في إفريقيا خلال المباريات التي تكون فيها حساسية، النادي الذي يطلب استقدام حكام أجانب لمبارياته سيتحمل التكلفة المالية".

وأتم عضو رابطة الأندية قائلا: "لا نية لاستقدام حكام عرب لإدارة لقاء القمة في ظل شعبية الأهلي والزمالك في الوطن العربي وفقا لرؤيتي الشخصية، بسبب احتمال تأثر أي حكم بالانتماء لأحد الفريقين".