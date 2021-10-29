شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير خارج الحسابات الفنية لعلي ماهر أمام الاتحاد بعد توصية طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب سعد سمير كابتن فريق فيوتشر عن ثاني مباريات فريقه بالدوري العام، والتي تجمعه بالاتحاد السكندري مساء غداً السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك على أثر الإصابة التي تعرض لها سعد في مباراة فاركو الأولى بالدوري.

ومن المقرر أن يشارك سعد سمير في التدريبات الجماعية عقب مباراة الاتحاد السكندري، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في الحاجب الأيمن عبارة عن جرح قطعي متهتك في الجانب الأيمن من الجبهة والحاجب، وتم تقطيب العضلات والجلد في طبقتين تجميليا.

وأوصى محمود الشحات طبيب الفريق بعدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية نزراً لإصابته القوية على أن يدعم صفوف الفريق في مباراة المصري بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

ورغم الإصابة، ظهر سعد سمير كابتن فريق فيوتشر في المران الذي أقيم أمس استعداداً للاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين السبت المقبل بالإسكندرية، وذلك لدعم زملائه.

وكان سعد سمير اصطدم بمحمد صبحي، حارس مرمى فريق فاركو، خلال متابعته لإحدى الكرات العرضية في إحدى هجمات فيوتشر، ليتعرض لنزيف في الوجه، قبل أن يتم استبداله ويغادر أرض الملعب إلى المستشفى.