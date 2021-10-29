شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته بدون راحة لمواجهة سموحة فى الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو المصري المران الصباحي اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية من الدوري والتي تجمع الفريق البورسعيدي بنظيره فريق سموحة والمقرر اقامتها في الخامسة والنصف مساء الاثنين على ستاد برج العرب.



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وكشف التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري أن أداء الفريق أمام غزل المحلة في الشوط الأول لم يكن بالمستوى المطلوب، وكان هناك مشكلة ذهنية لبعض اللاعبين .

تابع الشعباني في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس أداء المصري تغير في الشوط الثاني ، و استطعنا تحقيق التعادل ، ولكن المستوى سيرتفع في المباريات المقبلة.

أضاف المدير الفني لفريق المصري ،بدنياً لم نكن جاهزين بسبب ضغط المباريات وعدم الإنتظام في التدريبات ، ولكن الأداء في الملعب سيكون أفضل في الفترة المقبلة.

وحسم التعادل الإيجابى لقاء غزل المحلة و المصري بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب في ختام مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز .

جاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق هشام عادل في الدقيقة الثامنة عقب أستغلال تمريرة زميلة عبده يحيى و الانفراد بالحارس أحمد مسعود ليسدد الكرة و تسكن الشباك بينما أحراز محمد عنتر هدف التعادل لفريق المصرى في الدقيقة 49