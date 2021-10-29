شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل أجيري فى تجربته مع الفراعنة قبل قيادته لمونتيري المكسيكي لكأس أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب الفراعنة، فريق مونتيرى المكسيكى لحصد لقب بطولة دورى أبطال الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبى) للمرة الخامسة فى تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره كلوب أمريكا بهدف دون رد فى نهائى مكسيكى بحت فى المواجهة التى جمعتهما فجر الجمعة، على ملعب "بى بى فى إيه بانكومر".

ويمتلك أجيري سجلاً قصيراً مع الفراعنة حيث بدأت مهمته مع المنتخب بتوقعات كبيرة وطموحات عالية قبل أن تنتهي سريعاً بوداع أمم أفريقيا الماضية التي أقيمت في مصر.

مسيرة المدرب المكسيكي لم تدم مع المنتخب المصري لأكثر من 12 مباراة فقط، قاد خلالهم الفريق ما بين مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، والمباريات الودية، بالإضافة إلى مباريات كأس أمم أفريقيا 2019.

وتعاقد اتحاد كرة القدم المصري مع "أجيري" في الأول من شهر أغسطس بعام 2018، قبل أن تُعلن إقالته، بعد 339 يوما فقط من إعلان التعاقد معه، وخلال الـ12 مباراة، تلقى "أجيري" هزيمة رسمية وحيدة، أمام جنوب أفريقيا، كانت كفيلة بإقالته وجهازه المعاون بالكامل، إذ تسببت في توديع الفراعنة للبطولة.